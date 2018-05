Kiibistamine päästab: neli kuud tänavatel ekselnud Tartu kass jõudis taas koju

Üle ei jäänud muud, kui alustada ulatuslikke otsinguid. Tiiu käis esimese nädala jooksul Jacki tolle kadumise piirkonnas otsimas, hõikus kassi ja lootis, et too siiski välja ilmub. Lisaks sellele kuulutas ta Jacki kadumist sotsiaalmeedias, hakkas ümbruskonna postkastidesse kadumisteateid poetama ning küsis mööduvatelt inimestelt, ega nad mõnd hulkuvat musta karvaga kassi näinud ei olnud.

«Jacki kuulutus muutus sotsiaalmeedias mõne päevaga vanaks ning ka varjupaiga veebilehelt võeti see maha, sest Jacki kadumisest oli möödunud rohkem kui neli kuud,» toonitas Tiiu veelkord, et internetile ei saa alati lootma jääda. «Jacki puhul oleks ta kiibi puudumisel jäänud varjupaika ja kui ka seal ei oleks enam tema kuulutust üleval, siis tõenäoliselt poleks kadunud Jack enam kellelgi meeles olnud ja me poleks enam kohtunud.»

Tiiu on tänulik, kuid kellele, seda ta täpselt ei tea. «Tundub, et õnneks olid head inimesed talle selle piisavalt süüa andnud ja ta külmadel talveöödel sooja lasknud,» rõõmustas naine. «Kunagi ei tea, miks mõni kiisu tänaval on või kui väga teda otsitakse. Ja kui ta on kiibistatud, siis on kättesaamise tõenäosus ka mitme kuu pärast ikka olemas.»