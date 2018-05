Päevakäpp: Silguke-Pulgake on vaid kuuvanune krutskeid täis kassiplika

Vennake leidis endale kiirelt uue kodu ning kolis mereäärsesse Paldiskisse. Kiisuplikale veel aga ühtegi pakkumist tulnud ei ole ja nii ta ootab, et ka teda keegi endale sooviks. Ootamisel pole aga häda midagi, sest Silguke saab vaatamata oma noorele eale kassieluga suurepäraselt hakkama — mängib ja möllab, oskab end ise pesta ja potil käia ning sööb omal jõul. Viimane käib küll nii, et terve kehaga ronitakse kaussi, aga siiski saab midagi ka kõhtu. Küll need lauakombed ükskord tulevad.