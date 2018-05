Tõsine heitlus: orav ja vares pidasid päevalilleseemnete üle duelli

«See orav on nüüd aru saanud, et siit saab vähese vaevaga süüa ja ta tuleb pidevalt tagasi,» nentis Differ. «Ühel hetkel olid koos temaga veel kaks oravat — paistab, et ta võttis pere kaasa.» Differi sõnul ronivad oravad iga päev üle aia, pugivad kõhu seemnetest täis ning lahkuvad, jättes lindudele vaid oma ülejäägid.