Südantsoojendav vaatepilt: üliharuldane ahvike kallistab ema äraolekul patja

Pisike primaat, kes sai nimeks Billy Princess, sündis möödunud laupäeval Indoneesias Bogoris asuvas jaava gibonite päästekeskuses. Keskuse töötajatel tuli Billy emale teha keisrilõige ning seni, kuni emaloom taastub, kasvab Billy spetsialistide hoole all, kes teda lutiga toidavad.

«Nii Billy kui ka tema ema on intensiivse jälgimise all ning nende arengul hoitakse igapäevaselt silma peal,» sõnas talitaja Pristi Nuratika. «Billy ema vajab kolm korda päevas ravimeid ning Billy ise tihedat toitmist, soojust ja inkubaatorkarpi, kus puhata.»

Billy ema jaoks on tegu teise järeltulijaga, ent tema esimene poeg ellu ei jäänud. Kui emaloom keisrilõikest taastunud on ning ka Billy tervis tugev on, lastakse mõlemad loomad taas vabadusse.