Päevakäpp: Glen on tagasihoidlikust tänavakassist muutunud lõbusaks krutskivennaks

Nüüdseks on vihmased kevadilmad asendunud südasuvise kuumusega ja ühes sellega on ka Gleni iseloom muutunud. Kassipoisi ehmatus on möödunud ning hirmunud nurrikust on saanud üks uudishimulik krutskivend. Oma suure sisemise säraga on Glen kiiresti turvakodu veel suurema soojusega täitnud — alatasa on kassipoiss kuskil midagi uudistamas või aknal koos teistega Kassidest Ornitoloogide Ühingu igapäevaseid koosolekuid pidamas.