Värskendav galerii: hiidpandad põgenesid kuuma ilma eest jahutava duši alla

Meie ei saa aga palju kurta — Hiinas on õhutemperatuurid ületanud 30 soojakraadi piiri ning eilne päev oli 34 kraadiga Pekingis selle aasta kõige palavam. Seetõttu otsustasid Pekingi loomaaia pandatalitajad oma hoolealustel olemise kergemaks teha, pakkudes neile tõeliselt värskendavat külmaveedušši. Päeva jooksul said kõik loomaaia pandad mitu korda kaela veejoa, et nende kehatemperatuur liialt kõrgele ei tõuseks.