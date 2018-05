Päevakäpp: Esmeralda otsib kodu, mida valitseda

Kahjuks ei sobi Esmeralda väga hästi kokku teiste kassidega — ta on niivõrd temperamentne, et kipub teisi kasse kiusama. Kassiabil pole ka ressursse, et ühte kassi hoida teistest eraldatuna ning seetõttu loodavad vabatahtlikud, et leiavad talle kiirelt kodu. Esmeralda sobiks ilmselt sellisesse koju, kus teisi loomi pole ning tema oleks üks ja ainus valitsejanna. Sellest hoolimata on tegu väga pai- ja sülelembelise kassikesega: Esmeralda tuleb sulle alati uksele vastu, hõõrub ennast vastu su jalgu ja tahab suhelda.