Loomakaitsjad tuletavad meelde: ära jäta lemmiklooma palava ilmaga kaitseta

ELL Saaremaa piirkonnajuhi Marge Kaju sõnul on arvamus, et poeskäigu ajal autosse jäetud loomade ja lastega midagi ei juhtu, vale. Tegelikult tõuseb temperatuur autosalongis isegi varjus väga kiiresti ja praokile jäetud akendest pole päriselus vähimatki kasu. «Igal juhul peaksid kodanikud kindlasti sekkuma ja abi otsima kui näevad autos kuumarabanduse tundemärkidega loomi või väikelapsi.»

Kuumarabandus tekib kergemini loomadel, kellel esineb südame- või hingamisteedehaigusi või ülekaalulisust. Eelsoodumusega on lühininalised tõud, näiteks buldogid, mopsid ja pärsia kassid. Ka treeningud ja pikad jalutuskäigud on kuuma ilmaga loomadele ohtlikud. Kodukassidele on suurimaks ohuks tuulutusasendisse jäetud aknad, mille vahelt nad püüavad õue pääseda, aga jäävad sinna pikkadeks tundideks lõksu ning pahatihti on sellel fataalsed tagajärjed. Taolise olukorra vältimiseks soovitab ELL paigaldada spetsiaalsed võrgud, mis takistavad kassidel akende vahele pugemast.