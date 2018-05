Spetsialistid õpetavad: millal tuleb metsloomalast aidata ja millal mitte?

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Katrin Idla ütles, et praegusel ajal tuleb ühingu telefoninumbrile iga päev kuni kümme kõnet, milles teatatakse abivajavatest loomadest, vahendas «Aktuaalne kaamera. Nädal». Enim helistatakse Tallinnast, ent kõnesid tuleb kõikjalt üle Eesti.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi nentis aga, et mitte iga loom ei vaja abi ning enne loomast teatamist tuleks kindlaks teha, kas loom siiski on hädas või ei. Parim käitumine looma leidmisel on olukorda analüüsida ja taganeda ning linnakeskkonda sattunud metsloomast kindlasti teada anda.