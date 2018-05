Ahastamapanevalt nunnu: Eesti Metsloomaühingu hoole all on üheksa väikest pikk-kõrva

Kus on, sinna tuleb aga juurde ning vaid mõne päeva pärast oli Roosioksa juures kasvamas lausa kaheksa jänest. Veidi aega tundus, et jänkulaviin oli peatunud, kuid küll küllale liiga ei tee ning mai teisel nädalal ühines seltskonnaga veel üks, üheksas pikk-kõrv.

Jänkud siiski perelemmikuteks ei kasva, sest tegu on ikkagi metsloomadega ning metsloomaühingu eesmärk on nad lõpuks rehabiliteerida ja vabastada. Nii läheb ka lasteaiarühmaga — kui nad on võimelised omapäi hakkama saama, kolitakse nad suurde väliaedikusse, kus inimkontakt puudub. Seal löövad välja jänkude loomulikud instinktid ning mõne nädalaga muutuvad nad metsikuteks ja hakkavad inimesi pelgama. Seejärel viib nende tee lõpuks vabadusse.

Metsloomaühing tegutseb annetuste kaasabil ning ka väikesed pikk-kõrvad on üles kasvanud justnimelt tänu toetajatele, kelle abiga soetatakse vajalikku piimapulbrit. Kui ka sina tunned, et just jänesepojad on need loomad, kelle abistamist sa omalt poolt toetada soovid, saad selleks otstarbeks teha annetuse Eesti Metsloomaühingu pangakontole: