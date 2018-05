Humoorikas video: vares varastas krediitkaardi ja püüdis rongipiletit osta

Vares sai kiirelt aru, et tasuta ei anta siin ilmas midagi ning seostas kiirelt asjaolu, et kui masinasse panna plastikkaart, saab sealt midagi vastu. Seejärel hüppaski lind kõrvalolevale automaadile ning ehmatas nii seda kasutavat naist, kes sammu tagasi astus ja oma krediitkaardi maha jättis.

Varesed on kõrge intelligentsiga linnud ning seega ei ole üllatuseks, et üks neist inimeste käitumist imiteerida üritas, et midagi vastutasuks saada. Lisaks sellele on vareseid nähtud oma hukkunud kaaslasi leinamas, tööriistu kasutamas ning ühel juhul isegi neid toitvale tüdrukule kingitusi toomas.