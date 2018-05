«Hommik lemmikutega»: kui palju tuleb maksta, et lemmikloomaks saada kõrberebane?

Tänases saates teeb saatejuht Kertu Jukkum juttu ühest tõeliselt omapärasest loomast: kõrberebasest ehk fennekist. Sellist eksootilist lemmiklooma leida, osta ja transportida ei ole odav ning loomast huvitunutel tuleb välja käia tuhandeid eurosid. Tegu on ka metsloomaga ning vähemalt esialgu ei pruugi fennek inimestesse sõbralikult suhtuda. Kõrberebase hambad on ka teravad ja väikesed ning kui nad kõvasti hammustavad, ei ole see absoluutselt meeldiv.