Päevakäpp: mulgimaa Matilda tahab saada sinu silmarõõmuks

Matilda on kolmevärviline, väikest kasvu, umbes 6 aasta vanune kassineiu. Võiks ju öelda proua, aga kuna alguses arvas hoiukodu, et tegemist on alla aastase noore kassiga, siis jääme siiski nimetuse juurde neiu. Ta leiti Viljandi tänavalt näljasena, külmetunud ja kohev kasukas räämas ja määrdunud.

Kassineiu on sõbralik, aga ei usalda inimest veel täielikult. Talle tuleb anda aega, et saaks uue koha ja inimestega harjuda. Praegu on Matilda sulgkerge, kuid hetkel on tema meelistegevuseks söömine ja magamine.

Matilda näol on tegemist kauni kiisuga, kellest saab kindlasti suurepärane kaaslane. Matilda uues kodus ei tohiks olla teisi loomi. Siiani pole ta suurt armastust teiste kasside vastu näidanud ning pigem eelistaks ta olla pere ainuke silmarõõm.