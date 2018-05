Päevakäpp: saarepiiga Särasilm otsib armastavat peret

Nüüd on Särasilm turvakodus ning lõbustab oma saareliku soojuse ja südamlikkusega kõiki vabatahtlikke. Alatasa siblib Särasilm siia ja sinna, et olla kursis kõigega, mis turvakodus toimub. Kui nüüd veel saaks ette võtta ühe autosõidu, mis viiks Särasilma päriskoju, oleks kassitirtsu kõik reisiunelmad täidetud. Soe kodu, pehme pesa ja igavesed paikäed on just need, millest Särasilm «reisisihtkohas» unistab!