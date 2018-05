Loomakaitsjate palve eestlastele: palun ärge pange loomi ja linde põlema

Lõkkeid on lubatud teha, aga vaid kindlaks määratud kohtades. Paraku meelitavad oksa-ja prahihunnikud hulgaliselt kohale ka metsaasukaid. ELL palub enne lõkke süütamist veenduda, et seal poleks pisinärilisi, roomajaid, siile, kahepaikseid ja linde.

«Taolised prahihunnikud tegelikult kihavad elust,» ütles Viljandimaa piirkonnajuht Kristel Täär ja lisas, et jättis maitule süütamata just seetõttu, et leidis okste vahelt linnupesa ja paar konna.

Enamus maastikupõlenguid saavad alguse esmapilgul süütust lõkkest. Hetkega kontrolli alt väljuda võiv kulupõletamine on aga nii ohtlik, et see on Eestis aastaringselt keelatud. Seadus näeb nii enda kui naabrite elu ja vara, aga ka eluslooduse ohtu seadnud inimestele karistusena ette rahatrahvi kuni 1200 euro ulatuses ning juriidilistele isikutele kuni 3200 euro ulatuses.