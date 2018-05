Päevakäpp: Naomi koduootus on kestnud pea kolm aastat

Möödusid päevad, nädalad, kuud ja lõpuks ka aastad, kuid kojuminekuaeg ei tahtnud kuidagi kätte jõuda. Nüüdseks on möödunud juba kolm aastat ning kui Naomi õde Melanie võttis hiljuti kodutee käppade alla, siis Naomi ootab ikka veel.

Kassitüdruk Naomi unistab iga päev soojast ja hoolivust täis kodust. Tal ei oleks midagi selle vastu, kui päriskodus ootaks ees veel mõni nurrik, sest teiste kassidega on ta suur sõber. Inimene meeldib Naomile samuti — olgu need siis pehmed paid, mida inimene kingib või kvaliteetaeg inimesega, mis veedetakse üheskoos suletutti taga ajades.

Säravroheliste silmade ja suure südamega Naomi loodab väga, et viimaks ometi jääb ta kellelegi silma. Kolm aastat on väga pikk aeg ning ammu oleks aeg, et sellisel krapsakal kassitirtsul päris oma kodu oleks!