Päevakäpp: hüljatud briti lühikarvaline Ariel otsib uut kodu

Nüüd on Ariel MTÜ Kasside Turvakodu hoole all ning otsib uut kodu. Kodu, kus teda väärtustatakse ning teatakse, et ka ühe pisikese kassikese sees on tilluke süda, mis vajab armastust. Ta otsib kodu, kus teda enam kunagi ei reedeta ning tema murtud süda taas armastusega terveks ravitakse.