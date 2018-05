Pärnus käis nastik rahaautoga sõitmas

Turvalisuse kaalutlusel tuli voolik üle kontrollida. «Katsus, tundus libe, isegi pigistas - arvas, et mingi juhe või voolik, et äkki tuleb õli välja. Siis hakkas sikutama ja kätte jäi ... nastik,» rääkis Kassak.

Oletatavasti oli roomaja auto tagasilla külge end haakinud. «Igatahes rahavedaja sai nastiku kenasti kätte ja edasi teed läksid lahku, priisõit sai läbi. Keegi viga ei saanud,» sõnas G4S esindaja. Kui pikalt nastik sõita sai, ei ole võimalik öelda. «Rahavedajate töö on selline, et kogu aeg on auto ja objekti vahel liikumist, nii et väga pikk see sõit ka vast olla ei saanud,» pakkus Kassak.