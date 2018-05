Päeva armsaim video! Siilil osalejad sattusid metsas kokku põdravasikaga

«Siili okkad kohtusid metsas eksinud põdravasikaga,» seisis suurõppuse Facebooki lehele tehtud postituses . «Keskonnaamet informeeris, et põdraema tuleb ilmselt titte otsima alles öösel, kui inimtegevus vaikseks jääb.»

Keskkonnaamet andis okastele ka teada, et hirm vasikale võõra inimlõhna külge jätmise kohta on pigem müüt ning seetõttu kasutasid sõdurid võimalust ja tegid armsast külalisest fotod ja video. Kui kohtumisele järgnenud öö jooksul oli veel põdravasika piiksumist kuulda, siis hommikul saabunud Veterinaaramet märkas värskeid suure põdra jälgi, mis oli selge märk, et põdraema leidis oma vasika ning toimetas ta turvaliselt oma koju tagasi. Lõpp hea, kõik hea!