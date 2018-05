Päeva armsaim klõps! Märjamaal tabati maailma avastamas kolm väikest mõmmikut

Ja tõepoolest — Pentuse lisatud fotolt on näha, kuidas kolm väikest mõmmikut ühes reas üle maantee tatsavad.

Keda aga pildilt ei paista, on karuema, kuid foto kommenteerijad teoriseerivad, et küllap ta kuskil läheduses siiski oli. Samas avaldati ka hirmu, sest kahe nädala eest jäi samas piirkonnas alla karu, kes ehk äkki kolme poja ema võis olla. Teadjamad kinnitasid aga, et tolle mesikäpa näol oli tegu tõenäoliselt eelmisel aastal sündinud isase noorloomaga, kellega kolmel karul mingit pistmist ei ole.