Päevakäpp: vallatu Reedik vallutab ka kõige ligipääsmatuma südame

Aga opijärgselt on noorsandi üks kõrv veidi räsitud ja lontis. Või siis vintis, nagu üks hea sõber tavatseb öelda. Tegelikult annab just see Reedikule eriliselt armsa ilme, kui ta inimesele pea viltu otsa vaatab. Pesaleidjasse jõudis Reedik alles äsja, aga vabatahtlike südamed jõudis ta juba esimese päevaga vallutada — ei juhtu just iga päev, et pikalt reisilt täiesti tundmatusse kohta sattunud kiisu meeleldi sülle tuleb ja on nõus kõikvõimalike läbi- ja ülevaatustega. Reedik lihtsalt on nii kannatlik ja vahva.

Seepärast usuvad abistajad, et päev, mil ta omale uue armastava pere leiab pole enam mägede taga. Ehk on see just sinu pere? Loomulikult on Reedik kiibistatud, vaktsineeritud, kastreeritud ja ka kõik parasiidid on tõrjutud. Kojuminekuks on Reedikul varus ka väike Royal Canini kingipakk.