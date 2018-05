Tiivuline terror: soomlased on hädas retsidivistidest kajakatega

Kajakad on Helsingis tõeliseks probleemiks ja seda eriti juunikuu alguses, mil nende munad kooruvad. Poegade toitmiseks on nutikad linnud aga asunud tegema koostööd ning üksteise võidu süüakse puhtaks kirsipuud, korjatakse üles välirestoranide laudadele jäetud toidupalad ning napsatakse pahaaimamatute inimeste käest jäätisetuutusid.

Seni on Helsingis proovitud mitmeid loomingulisi, ent tulutuid linnupeleteid, näiteks UV-kiirgust peegeldavat geeli, mis linde heidutama peaks ning ka omamoodi hernehirmutisi, mis maskeeritud röövlindudeks. Kasutatud on isegi inimhernehirmutisi, ent seni pole miski kajakalaviini tagasi hoidnud.

«Kajakad on nutikad ja kiired õppijad ning nad said ruttu aru, et need rekvisiidid ei olnud neile ohtlikud,» nentis Tommi Tapana linna teenistusüksusest. Tapana lisas ka, et lindudel on aastatepikkune kogemustepagas, sest looduses võivad nad elada lausa 20-aastaseks.