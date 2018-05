Päeva lustakaim klõps: koeraomanik püüdis pildile oma lemmiku ülinaljaka jahmumise

«Kui ma fotot pärast pildistamist nägin, ei olnud see mulle suureks üllatuseks, sest Rocco kardab kõike,» sõnas Pharoah. «Teddy on Rocco parim sõber, ent nagu näha, on ka tema ootamatu tulek šokeeriv.»

Pharoah nentis, et foto ajastus oli tõeline vedamine, sest Rocco käitumist on võimatu ennustada. «Mul on kodus dalmaatsia koera pildiga taldrik ning kui seda talle näidata, läheb ta hirmust segaseks,» ütles mees. «Aga ta on veel noor koer, tõenäoliselt harjub ta lõpuks ümbritseva maailmaga ära.»