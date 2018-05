Hea teada: kuidas kasse laudadelt eemal hoida

Hoia pind puhtana

Kui sa paned jätad lauale toitu, muutub see su kassile justkui preemiaks — kui ta lauale ronib, saab ta selle endale. Toidulõhn on inimestele külgetõmbav ning täpselt samamoodi mõjub see ka kassidele. Seega kui laual midagi meelitavat on, läheb su karvane sõber sellele järele. Kui söömise lõpetad, pane toit ära ning ka poest ostetud toidukraami jätmine köögikapile pole kõige parem mõte.

Kasuta «lõkse»

Kassispetsialist Pam Johnson-Bennett soovitab kasside peletamiseks seada üles kavalad lõksud. Näiteks kata lauamatt kahepoolse teibiga ning kui sa parajasti köögis ei toimeta, jäta see kleepuv pool üleval lauale. Kassid ei salli kleepuvaid pindu ning kui nad teibile hüppavad, on see ebameeldiv kogemus ja tõenäoliselt lähevad nad laualt maha. Mattide regulaarne kasutamine peaks su kassile lõpuks andma signaali, et lauale minek pole hea mõte ning lõpuks pole neid enam vajagi.

Ära karista kassi

Paljude kassiomanike seas on populaarseks abivahendiks veega täidetud spreipudel, millest looma pahanduse korral pritsida. Kassid aga ei vii kokku oma teguviisi ja karistust ning seega on nende pritsimine kasutu tegevus, mis põhjustab loomale vaid pahameelt. Kui su kass aga veepudelit nähes lahkub, ei ole ta oma teguviisist teadlik vaid lihtsalt hirmunud. Tõenäoliselt hakkab ta laudadele hüppama lihtsalt siis, kui sind läheduses pole.

Paku alternatiive

Kuna su kass kasutab lauda kui ohutut vaatluspunkti, on kõige parem mõte talle pakkuda veelgi paremat varianti. Selleks on sobilikud kasside ronimispuud või toolid, millel istudes kass ümbritsevat jälgida saab. Kui su kass sobivasse kohta läheb, paku talle maiust, et õiget käitumist premeerida.

Ole järjekindel