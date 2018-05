Koerad said mägralt pureda

Mõni nädal tagasi ühel laupäeva hommikul tegi Hansman oma kodus Märjamaa vallas Altkülas tavapäraseid toimetusi, kui tema isa koertega jalutas. Jalutuskäik viis ümber maja kõrval asuva metsatuka, mis on kodust umbes 100 meetri kaugusel.

Ühtäkki läks metsas lahti nii suur kisa, et kostis tuppagi välja. «Kuna isa ei suutnud koeri kuidagi sealt kätte saada, panin mina padavai üle põllu metsatuka poole. Ega ma algul ise ka hästi ei julgenud, ei tea ju, mis toimub ja kes see seal täpselt on,» rääkis Hansman.

Jõudnud metsa, nägi naine koerte juures üht jässaka olemisega looma – polnud kahtlustki, et tegu on mägraga. Kas ka mäger ise viga sai, ei osanud Hansman öelda. «Ei läinud ise näpuga torkima, muidu oleks ta minule ka veel kallale tulnud,» ütles ta.

«Ja ta kaitses ikka päris korralikult,» ütles Hansman. Kui Rommi pääses ühe haavaga lõua all, siis Berni karjakoera ja malamuudi segu Välgul oli nina päris katki.

Kohe tormati kümmekonna kilomeetri kaugusele loomaarsti juurde, kes koera ninale 25 õmblust tegi. Nüüd on niidid välja võetud ja koer Hansmani sõnul jälle looma nägu.

Koera ravinud loomaarst Reet Reimann meenutas, et tema on oma karjääri jooksul kolm korda mägra puretud koera aidanud. Kord tegi mäger seda nii hullusti, et koeral tuli kõrvad ja osa suuümbrustki amputeerida.