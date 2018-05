Päevakäpp: lõvikuningas Aslan otsib uut kuningriiki

Seega kolis Aslan sealt taluhoovist Pesaleidja kassituppa. Kuna Aslan arvas, et on mõne tsirkuse poolt üles korjatud ja tema selliseid asutusi ei tolereeri, siis esiti oli ta karantiinipuuris nii viha täis, et korraldas väikestviisi mässu. Muidu nurruv ja igati kutsuv kiisu lõi hambad sisse koheselt, kui mõni pai üleliia sai ja andis teada, et ega ta nüüd igaühe paitada pole ja ega puur talle ei sobi ja laske aga kohe välja.

Läks paar nädalat ja Aslanile koitis, et ei olegi tsirkusesse sattunud ja ei ole need inimesed midagi nii nõmedad. Vabatahtlikud lubasid kuningas Aslanile, et peagi saab ta endale päris oma kuningriigi, kus igavesti maid juhtida.

Kui Sinu kuningatroonilt on puudu valitseja, siis tee Aslanile tööpakkumine ja tule saa selle uhke lõvikuningaga tuttavaks. Aslan oskab nurruda, pugeda ja sülle ronida, kuid kuningale kohaselt näitab vahest ka iseloomu.