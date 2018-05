Video: Palju õnne! Tallinna loomaaia tiiger Pootsman tähistab täna sünnipäeva

Loomulikult proovis Pootsman kohe uue elupaiga kõik nõrgad kohad järele ja venitas näiteks vastu võret hüpates välja õueaediku võreseina. Kui ta seejärel paneelide vahetamise ajaks siseruumidesse kinni pandi, kiskus ta lahti sisepuuri võre kinnituse ja käis öösel koridoris ringi nuuskimas. Hommikul aga, kui talitajad tööle tulid, istus ta süütu näoga taas oma puuris.Nüüdseks on Pootsman inimestega leppinud ja suhtleb tuttavatega heal meelel, viisaka poisina ütleb ta tuttavatele urahtades tere.

Selle aasta 7. märtsil lahkus loomaaia asukate hulgast 20-aastane tiiger Piiga ning seetõttu on Pootsman seal praegu ainuke oma liigi esindaja. MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts kogub aga aktiivselt annetusi, et ehitada Tiigriorg ehk Pootsmani uus kodu, mille valmimine võimaldab talle seltsiks tuua uue liigikaaslase.

Hoolimata täbarast hetkeseisust on tiiger külastajate lemmik. Tulevikus rõõmustaks iga uudistajat võimalus nende võluvate kaslaste tegemisi mitmekesisemalt jälgida — seda kas läbi klaasi või siis loomade jaoks märkamatuks jäävast tunnelist.

Tiiger on üks kõige drastilisemalt hääbuvaid liike viimase saja aasta jooksul. Tiigrite arvukus on vähenenud rohkem kui 20 korda, levila on aga veelgi karmimalt ahenenud. Kui kavandatav Tiigriorg muutub tõeliseks tiigrite saatkonnaks Eestis, saab ka Tallinna loomaaed anda oma panuse selle ülimalt ohustatud liigi alalhoidu.