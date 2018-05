Ootamatu abi: Amazoni boss aitas kadunud koera koju toimetada

Guttfieldi šnautseri Wilma võttis kaasa kuller, kes mehe kodutrepile kotitäie toitu toimetas. Koheselt saatis Guttfield e-kirja Amazoni klienditoele, kuid sealt ta abi ei saanud. Siis otsustas mees aga oma õnne proovida ning kirjutas otse Jeff Bezosele, kelle näol on tegu Amazoni tegevjuhiga. Proovimine tasus end ära — Bezos andis käsu varganäost kuller üles leida ning peagi see ka õnnestus ja Wilma jõudis taas koju.

Telekanalile CNBC kinnitas firma pressiesindaja, et koeravaras jäi oma töökohast ilma. «Tegu on andestamatu käitumisega, mis ei peegelda kuidagi meie kompanii standardeid,» ütles pressiesindaja. «Me võtame selliseid juhtumeid täie tõsidusega ning see indiviid enam meiega ei tööta.»