Päevakäpp: haruldane Yvonne sobib haruldaselt heasse koju

Pojad said kähku hoiukoju ja leidsid varsti omale ka päriskodu, ent umbusklik ja susisev emakass sai esialgseks nimeks Fuuria ja pidi kassituppa rändama. Nüüd on kiisu kohanenud ja konserviampsu nosides ei pane pahaks sedagi, kui vabatahtlik samal ajal paar õrna paid teeb. Ka on ta kassitoast omale uued sõbrad leidnud ja ongi käes aeg mõnele kodupakkujale silma jääda.

Pesaleidjas sai kiisu kohe uue nime ja on nüüd Yvonne — selline veidi haruldane nimi haruldaselt kaunile kassile. Ja ikka sooviga, et tuleks see haruldaselt hea kodu, kus antakse Yvonne'ile aega harjuda ning süstitakse temasse usku: pole need inimesed üldse nii pahad. Kodus oleks ju nii mõnus pikutada kusagil aknalaual ja lasta päikesel särada mustal taustal oranžikalt veikleval kasukal, mille eest kassike väga korralikult hoolt kannab. Hoolimata hiljutisest õueelust on see pehme ja ainsagi pusata.

Kassituppa tulles sai Yvonne ka vaktsineeritud ja steriliseeritud ning tal on oma pass, kuhu on kantud ta kiibi number. Et sisseelamine ladusamalt läheks, tuleb Yvonne'iga kaasa Royal Canini kinkepakk.