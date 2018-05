Imearmas galerii: fotograaf püüdis pildile tulbiõie sees peituva hiire

Pisihiired on Meeki lemmikmodellid ning tulbiõies istub üks kaheksast närilisest, keda Meek lemmikloomana peab. Kuna pisihiiri on looduses raske näha, ostis Meek nad endale lemmikloomadeks, et hiirte käitumist jälgida ja peab neid nüüd enda pereliikmeteks.