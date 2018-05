Päevakäpp: pontsakas Ruben oskab päriskodust vaid und näha

Rubeni pilgust võiks arvata, et tegu on elu näinud vanema kassiga, kuid tema siidpehme kasuka all on peidus noor kassike kes on vaid paari sammu kaugusel mõnusast kodukiisust.

Me ei tea täpselt kui kaua on Ruben pidanud tänavatel enda eest seisma, kuid juba pärast paari nädalat Pesaleidjas oli temas näha tõelisi edusamme — kui temaga rahulikult rääkida ja lubada et ühel päeval väga varsti leiab ka tema endale unistuste kodu, asendub tema algne tervitav susin suure uudishimuga. Eks varjupaigas 110 kassi keskelt on ju nii raske silma paista aga Ruben üritab, kuigi vahel tundub maailm lihtsalt liiga hirmus.

Vaikselt hakkab ta aru saama, et need suured inimloomad kes käivad sisse-välja kassitoast võivad olla just tema igavese kodu lootus ja tuleb ennast ikka parimast küljest näidata, et jõuda oma koju kus ees ootaks teda päris oma voodi ja päris oma inimene.