Südantsoojendav sõprus: koer on oma peremeest aastaid iga päev rongijaamas oodanud

Xiongxiong, kelle nimi tähendab hiina keeles karu, ootab raudteejaamas igapäevaselt vähemalt 12 tundi ja ei lahku sealt enne, kui tema peremees tagasi on. Kutsa kodu on raudteejaama läheduses ja kuna ta näitab kõigi möödujate vastu üles vaid sõbralikkust, ei ajata teda ka ära ning koerast on Hiinas saanud omamoodi staar.

Koera peremehe sõnul on Xiongxiong tema kaaslaseks olnud umbes kaheksa aastat ning selle aja jooksul on ta igapäevaselt rongijaamas ootamas käinud. «Xiongxiong on mind nähes alati rõõmus ja see teeb ka minu tuju heaks,» rääkis mees väljaandele Chongqing Evening News. «Tema entusiasm ja energia kustutab mu väsimuse täielikult.»