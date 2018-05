Video: Inglismaal päästeti aeglasest ja piinarikkast lämbumissurmast hüljes

Nüüd õpetavad päästjad hüljest teiste varjupaigas elavate liigikaaslaste näitel õigesti ujuma, et ta pärast vabastamist looduses hakkama saaks. Praeguseks on Relashio varjupaigas olnud kaks kuud ja tema haav on nähtavalt paranenud. Kuu aja pärast plaanib varjupaik ta aga tagasi Norfolki viia ja taas merre lasta. Varjupaik pani ka inimestele südamele, et nad oma prügi merre ei viskaks, sest see võib mereelukatele saatuslikuks saada.