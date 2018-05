Päeva armsaim klõps: Suurbritannia välisministeeriumi esineljajalgne saatis Eestile tervisi

Diplomaatkass Palmerston asus välisministeeriumis tööle 2016. aasta aprillis ning seni on ta oma ametiposti tõsiselt võtnud — eelmise aasta septembriks oli ta kinni püüdnud 27 hiirt jättes nii häbisse peaministri elupaigas resideeruva kass Larry, kes fotograafide silme all elusa hiirega mängis ja seejärel närilisel minna lasi. Larry on tuntud oma külmade suhete poolest teiste ametlike hiirepüüdjatega ning kõige tugevamalt on tema põlu alla sattunud justnimelt Palmerston. Kes teab, ehk on ta viimase peale lihtsalt kade.