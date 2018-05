Lemmiku video: vaata, milline näeb välja Tallinna uusim loomahotell

Loomapoode ja -kliinikuid on piirkonnas küll mitmeid, ent loomasõprade jaoks on kahtlemata tegu teretulnud lisaga, sest ühe katuse alla on koondatud kõikvõimalikud lemmikloomadele mõeldud tooted ja teenused: suur lemmikloomatarvete kauplus, tipptehnoloogiaga kliinik, hooldussalong ja loomahotell, kuhu on oodatud nii suured kui ka väikesed lemmikloomad.