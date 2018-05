Imeline galerii: Soome loodusfotograaf teeb rebastest muinasjutulisi ülesvõtteid

Saarinen on reinuvadereid fotodele püüdnud alates eelmisest suvest. Kõik algas juhuslikust kohtumisest — ühel varahommikul suundus noormees kaameraga metsa ja sattus peale rebasekutsikatele. Üllataval kombel ei näidanud loomakesed välja mingit hirmu ning tulid selle asemel kaamerat ja fotograafi uudistama. Saarinen tegi vaikuses pilte, jälgis rebasekutsikate mängu ja tundis, et nende loomadega on tal eriline side.