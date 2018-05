Päevakäpp: Katariina omab nii ilmekaid silmi kui ka uhkeid sokke

Katariinal on üks ääretult vahva iseloom. Väga meeldivad nii paid kui sülesolek. Eriti armastab ta end sellili keerata ja käppade õhus sõtkumise saatel paisid norida. Ka mängulusti on selles kassipreilis omajagu. Katariina lahedaks eripäraks on see, et tema käpapadjandid on musta värvi ning esikäppade sokid on lühikesed ja tagakäppade omad pikad.