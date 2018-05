Loomaõiguslased tutvustavad sel laupäeval oma igapäevatööd

Sel laupäeval, 5. mail kell 15 tutvustavad loomaõiguslased Tartu Erinevate Tubade Klubis oma igapäevast tööd karusloomafarmide keelustamise nimel. MTÜ Loomuse esindaja Annika Lepp räägib lähemalt, mida on Eestis tehtud, et farme kinni panna. Samuti saavad osalejad arutleda ja mõelda, kui edukad on olnud loomakaitsjate taktikad ja mida saame tulevikus teha. Prii sissepääsuga ettekanne ja sellele järgnev arutelu kuulub Tartu Tudengipäevade kavva.