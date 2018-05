Kõik pole nii, nagu paistab: sotsiaalmeedias läks viraalseks politseiniku foto «tigeda» koeraga

Kuigi Frost jättis autoukse lahti ettevaatusabinõuna, paistis kutsa seda võtvat kui nõusolekut masinasse minna. Oli selgelt aru saada, et oodatud tigeda looma asemel oli tegu aruka ja sõbraliku koeraga. Frost kutsus kohale loomade varjupaiga ning ootamise ajal klõpsis ta endast ja koerast paar fotot.

«Pitbullidel ja bully-laadsetel koertel on halb reputatsioon,» nentis Frost. «Loomulikult tuleb iga võõra koeraga kohtudes olla ettevaatlik, ent mitte kõik neist ei ole agressiivsed — see sõbralik vennike on suurepärane näide.»