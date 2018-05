Huvitav teada: miks kassid inimestele peamükse jagavad?

Kui mõni inimene teise juurde läheks ja talle peaga kolaka annaks, oleks see negatiivne kogemus ja viiks ehk suurema vaidluseni. Kui peamükse jagab aga kass, on põhjused selleks hoopiski teistsugused.

Sellistele müksudele spetsiifilist eestikeelset nime ei olegi, ent inglise keeles on käibel sõna bunting, mille kirjeldus hõlmab lisaks peamüksudele ka kassi hõõrumist inimese jalgade vastu. Sellisel käitumisel on mitu põhjust — kommunikeerimine, oma lõhna jätmine peremehe kehale või soov saada tähelepanu.

Kassidel on teatud kohtades lõhnanäärmed ja kui kiisu oma pead vastu omanikku hõõrub, märgistab ta peremeest või -naist enda lõhnaga ja annab märku, et too on tema pereliige. See lõhn tekitab kassile turvatunnet, pakub äratundmisrõõmu ja näitab, et kass tunneb oma omaniku suhtes kiindumust.