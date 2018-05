Imearmas kiisu: USA loomaaias nägi ilmavalgust haruldane metskassipoeg

Tegu oli loomaaia ajaloo esimese kalakassile tehtud keisrilõikega. Kokku kulus operatsioonile kolm tundi ning tulemuseks oli pisikese isase kalakassi edukas sünd. Esimesed kaks päeva veetis 164 grammi kaalunud kassipoeg veterinaaride hoole all, sest vajas abi hingamisega. Kahjuks selgus ka, et ema Miri ei olnud oma järeltulija eest hoolitsemisest huvitatud ning seetõttu sirgub poeg nüüd talitajate abil.

Kuna väike kalakass vajab ööpäevaringset hoolt, töötavad talitajad vahetustega teda iga kahe tunni tagant toites. Kassipojale on soojaallikaks kaks pehmet mänguasja, mis lõhnavad ema uriini järele. Seni on tema sirgumine läinud ladusalt — kassipoeg sööb isukalt ja kui ta vanemaks saab, hakkab ta elama oma vanematega ühes aedikus.

Oklahoma City loomaaia jaoks on tegu tõeliselt haruldase sünniga, sest viimati nägi seal kalakass ilmavalgust 1997. aastal. Inimeste hoole all elavad kalakassid 10-12 aasta vanuseks ning looduses on tegu ohustatud loomaliigiga.