Fotod: happega üle valatud kasside kaaslased ootavad Narvas jätkuvalt päästmist

Niiviisi jõudis hea aitaja omal jõul tänavalt uutesse kodudesse toimetada 13 kassi ning 14 jäid veel ootama oma järjekorda. Neist kassidest kaks aga valati happega üle ja veel kaks kaotasid oma elu pärast mürgi söömist. Päästjad pelgavad nüüd, et kassitapja naaseb ja seetõttu on ülejäänud kiisude toimetamine Narvast Tallinnasse hädavajalik.

«Meie oleme valmis kasse aitama ning meil on isegi transpordiabilised olemas, kes oleksid valmis kassid pealinna aitama, ent meil ei ole neile kassidele mitte ühtegi hoiukodu,» kirjeldas Mathiesen ahastamapanevat olukorda. «Oleme murtud, sest ilma hoiukodudeta ei saa me neid kiiremas korras ära tuua — meil pole lihtsalt neile kohti. Mida kauem nad aga abi ootavad, seda suurem on tõenäosus, et nendega võib midagi juhtuda.»