Päevakäpp: kangelaslik Mirry väärib aasta ema tiitlit

Mida aga Mirry ukse vahelt sisse lipsates maha salgas ja kiivalt varjas, oli «väike üllatus». Mõne päeva möödudes tõi ta soojas hoiukodus ilmale oma järgmised viis poega. See oli tal küll hästi ajastatud — Pesaleidja vabatahtlikud ei kujuta hästi ette, et õnnestuks leida hoiukodu korraga üheksale kassile

Tänaseks on Mirry väikesed pojad päris kodud leidnud, kuid kolm teismelist — ammu emast palju-palju suuremad — on endiselt ema kasida-pesta-kasvatada. Mirry on vahva, vapper ja lepliku loomuga noor emane kass. Nüüd, kus pojad on suureks kasvatatud, on tal mängulust jälle tagasi ning toas käib hoogne pallimäng. Iseseisvas elus lihvitud oskusedki pole kuhugi kadunud ja hiljuti püüdis Mirry hiire kinni.