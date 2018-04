Hea teada: neli viisi, kuidas kassi liivakast võimalikult lõhnatuna hoida

Proovi teistsugust kassiliiva

Kui liivakastilõhn alati tugevalt ninna kargab, tuleks esimese asjana proovida teistsugust kassiliiva. Kui sinu kodus on rohkem kui üks liivakast, proovi kahte erinevat kastitäidet ning vaata, milline neist paremini toimib ja mida su kass eelistab. Liiv peaks olema lõhnatu ning olemas on ka spetsiaalsed liivakastid, mille põhjas olev vahetatav filter kõik vedelikud ja halvad lõhnad endasse imab.

Vaheta liivakasti sisu piisavalt tihti

Peaks olema ilmselge, et kassi väljaheiteid tuleks liivakastist koristada igapäevaselt. Kõige efektiivsem on liiva vahetada kord nädalas, kast seejärel vee ja seebiga puhtaks pesta ning siis värske liivaga täita. Liivakastid on üldjuhul tehtud plastikust — aktiivse kasutamisega tulevad materjali imepisikesed vaod, mis selle puhastamist raskendavad. Seetõttu peaks liivakasti vähemalt kord aastas välja vahetama.

Hoia liivakasti hästi ventileeritud ruumis

Paljude kassiomanike poolt tehtav viga on liivakasti peitmine väikesesse ruumi või kappi, sest see ei lase halval lõhnal kaduda. Liivakast peaks olema kohas, kuhu su kass kergelt ligi pääseb ning mida hästi õhutada saab, et halb aroom kiirelt kaoks. Ka kinnikaetud liivakast pole parim mõte, sest see on põhimõtteliselt võrdväärne avalikele üritustele kohale toodud välikäimlaga. Sa ei tahaks tõenäoliselt iga päev sellist tualetti kasutada ning seda ei taha ka sinu kass. Lisaks sellele on kasside ninad oluliselt tundlikumad ja seetõttu pole kinniste liivakastide kasutamine kõige parem mõte.

Muuda oma kassi dieeti