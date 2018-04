Loomaarst vastab: miks kass järsku tuppa urineerib?

Kindlasti on vajalik pöörduda loomaarsti vastuvõtule — sellised urineerimisprobleemid võivad olla hoopis tingitud põie- või kuseteede põletikust. Vajalik on teostada uriinianalüüs kliinikus, et välja selgitada põletiku tekitaja ja siis on võimalik seda välja ravida. Kuna põiepõletiku korral on pissimine valulik, proovib kass leida uut kohta, kus oma hädasid teha, lootes, et äkki on protseduur seal kergem. Seetõttu tuleb esimesel võimalusel broneerida kliinikusse vastuvõtt.