Maikuus saavad Harjumaa vähekindlustatud pered oma lemmikloomi soodsamalt kastreerida

«Ajapikku läheb olukord paremaks, aga vaatamata sellele on Eesti varjupaigad üleliigseid loomi täis. Näiteks eelmisel aastal toimetati loomsete jäätmete käitlemise tehasesse ligi 20 tonni hukkunud või hukatud lemmikute jäätmeid, mis on arulagedalt suur kogus nii väikese riigi jaoks,» ütles ELL Harjumaa piirkonnajuht Katrin Lehtveer. «Kui siia lisada ka kodudes seadusevastaselt salaja hukatud lemmikute soovimatud järglased, siis on olukord väga trööstitu.»