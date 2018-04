Päevakäpp: Pessu on muutunud häbelikust kassipoisist inimese parimaks sõbraks

Nüüd näitab ta huvi üles inimeste tegemiste vastu — Käib neil kõikjall järel, norib hoolega paisid, ronib sülle-kaissu ja ajab taga sulepulka ning mänguhiirekesi. Nii põnev ju! Tegemist on ju alles uudishimuliku kassipojaga, kel vanust on umbes 10 kuud. Just läbi mängu ja heade toidupalade tema süda ükskord ka päris oma perel võita õnnestubki.

Omaks võetud inimestega on ta suur hellik ning pailembemat tegelast annab otsida. See kõik on hoiukodus veedetud paari kuu jooksul olnud väga-väga suur edasiminek. Enam ei peida Pessu end pesumasina taga, vaid pikutab aknalaudadel, kapi peal või ukseavas. ja jälgib aknal õues kraaksuvaid vareseid. Maailm vajab ju ometi avastamist ja kui palju põnevat ta sedasi peidus olles maha magaks. Seda ei saa see uudishimulik karvakera ometi lubada!