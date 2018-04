Päevakäpp: Lissi on vaid kuu ajaga läbi teinud imelise muutumise

Üks Kassiabi vabatahtlik mõistatas, mis võiks juhtuda, kui Lissi viia teise keskkonda? Viia eemale pidevalt siblivatest vabatahtlikutest ja näidata, et maailm on palju suurem kui üks väike pesa. Nii algas Lissi elus uus etapp, mis alguses tundus talle veel hirmsam kui kõik eelnev. Oli üks erinevus — järsku leidus nii palju peidukohti, et lausa raske valida.

Lissi on olnud eraldi hoiukodus juba kuu aega ja iga päevaga avaneb ta aina rohkem. Vahepeal poeb diivanile ja isegi voodis on meeldivalt pikutanud. Kuid ainult siis, kui keegi ei näe. Lissi lemmiktegevus on televiisori vaatamine: istub ukse juures (et vajadusel ära joosta) ning jälgib. Uueks hobiks on ka aiandus — kõik lilled on läbi nuusutatud ning siit-sealt kobestatud ja pügatud.