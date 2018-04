Loomaarst vastab: kui tihti tuleb koeral küüsi lõigata?

Üldiselt tuleb koera küüsi lõigata nii sageli kui vajalik, lähtudes põhimõttest, et küüned ei tohi seistes vastu maad puutuda. Kui regulaarselt küüsi lõigata tuleb, sõltub vägagi individuaalsest koerast — kui palju ta liigub, kas kõnnib asfaltkattega tänavatel, kui vana ta on ja mis tõust. Enamasti on vajalik küüsi lõigata vähemalt korra kuus. Kutsikatel ja väga noortel koertel tuleb seda teha sagedamini, näiteks kord nädalas.

Kui küüned on kasvanud väga pikaks ja ulatuvad vastu maad, häirivad need koera liikumist. Kutsa varbad painduvad üles ja varvaste liigestes võivad tekkida probleemid. Pikad küüned kipuvad saama rohkem traumasid ning võivad murduda — siis võib olla vajalik juba loomaarsti abi. Samuti võivad küüned keerduda ning vigastada varba padjandit.

Kui küüned on kasvanud liiga pikaks, siis on kasvanud ka veresooned ja närvid küüne sees ning korraga neid iseseisvalt lühikeseks lõigata ei saa. Üle ei jää teha muud, kui küüsi millimeetri kaupa kärpida. Kui küüned on juba keerdunud ja vigastavad varba padjandit, peaks minema loomaarsti juurde, kes koerale valuvaigistit või rahustit manustab. Vastasel juhul on tegevus väga valus. Veritsuse piiramiseks on protseduurijärgselt vajalik kasutada sidemeid.