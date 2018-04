Õnnelik lõpp: moondunud näoga koer leidis pärast aastepikkusi kannatusi armastava pere

Jamie Hulit nägi aasta ees sotsiaalmeedias kuulutust oma sõbralt, kes otsis ajutist kodu koerale nimega Beaux. Piisas vaid koera foto nägemisest ning Hulit teadis, et see neljajalgne peab tema juurde tulema.

«Ma helistasin oma sõbrale ja ütlesin, et ma tahan seda koera,» meenutas Texases Austini linnas elav Hulit. «Ma ei tahtnud pakkuda asenduskodu — olin enam kui kindel, et ta pidi päriseks minu juurde jääma.»

Veterinaari juures selgus, et koeral olid südameussid ning tal ei olnud erilist elulootust. Loomaarstid lasid Hulitil siiski valida, kas proovida koera elu päästa või ta magama panna ning naine otsustas, et Beaux peab abi saama.

Beaux esimene kuu Huliti hoole all möödus hapnikuballooni külge ühendatuna ning ta oli liiga nõrk, et operatsiooni üle elada. Alles kolme kuu möödudes kaalus koer piisavalt ning tema ravi oli edukas, kuigi kutsa kaotas vasakust kõrvast kuulmise ja ei näe oma parema silmaga.

Huliti sõnul valmistab koerale nüüd rõõmu kõik, isegi veterinaari juurde minek. «Beaux kurvastab vaid siis, kui keegi tema kõhtu ei süga,» naljatas Hulit. Naine lisas, et koera kaaslasteks on 13-aastane kuldne retriiver Riley ja perre hiljuti tulnud kutsa Scout ning kõik kolm koera on lahutamatud sõbrad.

Nüüd on Beaux naabruskonnas tuntud oma toredate lipsude pärast. «Kui Beaux inimestega kohtub, on tema nägu neile ehmatav ning seetõttu hakkasin ma talle tema välimuse «pehmendamiseks» lipse kaela panema,» sõnas Hulit. «Tal pole endal aimugi, et ta teistsuguse välimusega on. Tõenäoliselt on ta enda arust maailma ilusaim olend ning ma olen temaga täielikult nõus.»